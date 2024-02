Dodatek mieszkaniowy dla seniorów w Polsce. Kto może ubiegać się o prawie 3 tysiące złotych?

Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Dodatek mieszkaniowy to dodatkowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc pokryć koszty utrzymania zamieszkiwanej nieruchomości. Pieniądze można otrzymać w gminie, jako dopłatę do wydatków. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jakich? Gdzie złożyć taki wniosek i jakie są potrzebne do niego załączniki?

Te kryteria trzeba spełnić

Ustawodawca, jak czytamy na infor.pl przewidział trzy podstawowe kryteria do spełnienia, aby dostać pomoc finansową w postaci dodatku mieszkaniowego. Należy mieć tytuł prawny do zamieszkiwanego mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Przy czym nie jest konieczna własność. Tytułem do takiej nieruchomości może być także najem. Trzeba spełnić kryterium dochodowe. Świadczenie to przysługuje osobie, której średni miesięczny dochód nie przekracza 40 proc. (w gospodarstwie jednoosobowym), bądź 30 proc. (w domostwie wieloosobowym) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Trzecim warunkiem do spełnienia jest odpowiednia powierzchnia użytkowa zamieszkiwanego mieszkania bądź domu. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu

mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30 procent

lub

2) 50 procent pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Dodatek mieszkaniowy dla emerytów w 2024 roku wypłaca się na podobnych zasadach, jak w 2023 roku. Poza tym, pod uwagę bierze się również powierzchnię mieszkania, jaka przypada na zajmującą je osobę. Porównuje się ją potem z odgórnie ustaloną powierzchnią użytkową, jaka powinna przypadać na mieszkańca lokalu. Obecnie ustalona odgórnie norma wynosi:

dla 1 osoby – 35 m kw.,

dla 2 osób – 40 m kw.,

dla 3 osób – 45 m kw.,

dla 4 osób – 55 m kw.,

dla 5 osób – 65 m kw.,

dla 6 osób – 70 m kw.

W 2024 roku próg dochodowy dodatku mieszkaniowego wzrośnie w stosunku do poprzedniego roku. Dla gospodarstw jednoosobowych wzrośnie z 2538,46 zł do 2850,70 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych wzrośnie z 1903,85 zł do 2138,02 zł.

Seniorzy w tym roku mogą otrzymać 230 zł miesięcznie, co daje, jak zaznacza radiozet.pl, prawie 3 tysiące złotych (dokładnie 2760 zł) rocznie. Dokładna wysokość dodatku mieszkaniowego dla emerytów w każdym przypadku obliczana jest przez urzędnika indywidualnie. Dodatek może pokryć maksymalnie 70 proc. wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu.

Wysokość dodatku jest zależna od wszystkich powyższych kryteriów, czyli od: dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania bądź domu,

stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Jak złożyć wniosek?

Osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy musi złożyć do urzędy gminy lub miasta wniosek na specjalnie przeznaczonym do tego druku. Można go otrzymać w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego .

