Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź!

Dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto może je dostać?

O świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą starać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd.