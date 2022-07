Dodatki do emerytur i rent w 2022. Tyle mogą dostać seniorzy w tym roku! Warto znać te kwoty!

200 plus dla seniora

Dodatki do emerytur i rent w 2022. Jakie wsparcie mogą w Polsce otrzymać seniorzy?

Dodatek pielęgnacyjny – jest to świadczenie, które przysługuje seniorom powyżej 75 lat lub tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Muszą mieć oni przyznane prawo do renty lub emerytury. Od 1 marca 2022 wynosi 256,44 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat. Ma pomóc w częściowym pokryciu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. W 2022 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Dodatek osłonowy – przysługuje po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Osoby samotne mogą liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się od 2 do 5 osób – 850 zł, a większe rodziny – 1150 zł. 13. oraz 14. emerytura nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu kryterium dochodowego, a jest to