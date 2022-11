Dodatki do emerytur: jak je otrzymać? Takie warunki musi spełnić senior! Oto specjalne dodatki dla osób po 65. i 75 roku życia

Dodatkowe 500 zł. Kto otrzyma?

O dodatkowe 500 złotych mogą się starać emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny, a także seniorzy po 65. roku życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością. Wypłata dodatkowych pieniędzy jest możliwa za sprawą wprowadzonego przez rząd świadczenia - 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Od marca jest to kwota brutto 1896,13 zł. To oznacza, że łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć tej kwoty.