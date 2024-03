Dodatki emerytalne 2024! Na takie ulgi i dodatki możesz liczyć w tym roku. O jakich świadczeniach przy emeryturze warto pamiętać?

Trzynasta emerytura - ile wyniesie 13. w 2024 roku? Kiedy wypłata?

Trzynasta emerytura to specjalny dodatek zagwarantowany ustawą, który raz w roku otrzymują wszyscy emeryci i renciści. Co istotne, jego wysokość i otrzymanie nie jest zależne od posiadanego świadczenia. Inaczej mówiąc, otrzymują go wszyscy emeryci i renciści bez wyjątku.

Pixabay

Świadczenie 13. emerytury jest wypłacane w kwietniu, czyli już po waloryzacji marcowej. ZUS oraz inne organy właściwe wypłacają to świadczenie. Ważne jest to, że każdy dostaje pieniądze automatycznie, czyli nie trzeba składać po to wniosku. Wstępnie zakłada się waloryzację na poziomie 12,3%, więc o tyle też wzrośnie 13. emerytura. W 2023 roku wynosiła brutto 1588,44 zł (1445,48 zł netto). Zatem może ona wynieść w 2024 roku nawet 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto. Realna podwyżka 13. emerytury w 2024 roku to 178 zł.