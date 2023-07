Dodatkowe 300 zł na dziecko. Jakie są warunki otrzymania wsparcia od państwa? Nowe 500+!

Rząd przyjął 800+

Ostatnio rząd przyjął projekt ustawy nowelizujący wysokość świadczenia 500+. Zgodnie z nowymi wytycznymi będzie to 800 złotych na każde dziecko. O zmianie poinformowała Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Kiedy wprowadzą 800+?

Obecnie projekt nowelizacji ustawy będzie przesłany do Sejmu. Oznacza to, że jeszcze zgoda musi być wyrażona właśnie przez Sejm, Senat, a także prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Skąd pieniądze na dodatkowe 300 złotych?

Na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Müller wyjaśnił, skąd mają być środki na waloryzację świadczenia. Stwierdził on, że w nowelizacji budżetu są zawarte informacje o pochodzeniu środków zarówno na nadchodzące 800+, jak i na inne programy socjalne realizowane w ramach tego budżetu. Zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu, wprowadzenie podwyższenia programu Rodzina 500+ będzie możliwe od 1 stycznia tak, aby było to możliwie najbezpieczniejsze dla budżetu państwa.

Waloryzacja świadczenia 500+

W związku z tym, że nowelizacja świadczenia oznacza wyłącznie podwyższenie kwoty przyznawanej na każde dziecko, nie zmienią się zasady tego, kto otrzyma dodatkowe środki. Od 1 stycznia 2024 roku w wyższej kwocie będą one przyznawane wszystkim świadczeniobiorcom - oczywiście, może być też tak, że na etapie prac parlamentarnych dojdzie do zmian w szczegółowych zapisach, jednak jest to mało prawdopodobne.