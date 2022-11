Dodatkowe 3000 dla emerytów: znamy kwoty emerytury w marcu 2023 roku. Oto najnowsze wyliczenia emerytur!

Ta pewność bierze się z parametrów zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, której projekt rząd już zatwierdził. Zakłada on m.in. waloryzację emerytur od 1 marca 2023 r. w wysokości 13,8 procent oraz gwarantuje środki na wzrost świadczeń i 13. emerytury. Na czternastkę pieniądze też w nim się znajdą, ale najpierw musi być uchwalona ustawa gwarantująca takie dodatkowe świadczenie – albo tylko w 2023 r., albo jak zapowiedział Jarosław Kaczyński – już na stałe, każdego roku, jak to jest z prawnym uregulowaniem trzynastej emerytury.

Nowa trzynasta emerytura: ile wyniesie w 2023 roku

Aktualnie najniższa emerytura wynosi 1 338,44 zł brutto (netto to minus 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne). Jeśli nic się nie zmieni – a zmiana może być tylko na jeszcze wyższym wskaźniku waloryzacji w związku z rosnącą wciąż inflacją – i wskaźnik waloryzacji wyniesie 113,8, to najniższa emerytura wyniosłaby 1 523,14 zł.

Być może będzie jednak nieco wyższa – 1 588,44 zł, gdyż projektowane jest dodatkowo założenie, iż najniższe świadczenia mają wzrosnąć nie według wskaźnika procentowego, ale kwotowo – o 250 zł.

Oznacza to, że do ok. 2 200 zł obecnej emerytury zastosowanie będzie miała waloryzacja kwotowa - o 250 zł, bo waloryzacja współczynnikiem 1,1138 dawałaby mniej niż z30 zł: np. 2 000 zł tylko 227,60 zł, a 2 100 zł tylko 238,98 zł.

Dopiero emerytury wyższe niż 2 200 zł waloryzowane będą procentowo.