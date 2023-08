Rząd podniesie renty i emerytury o inflację

Według najnowszych zapowiedzi wynikających z projektu rozporządzenia rady ministrów emerytury i renty będą podniesione o minimum. Co to oznacza w kontekście dokumentu, nad którym trwają prace w gabinecie Prezesa Rady Ministrów? Minimum oznacza podniesienie świadczeń emerytalnych i rentowych wyłącznie o poziom inflacji. Co to w praktyce oznacza?