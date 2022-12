Dodatkowe 5 dni wolnego na opiekę nad dzieckiem. Kto może uzyskać oprócz rodziców? Są kolejne zmiany w Kodeksie Pracy! tw

Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Zmiany w Kodeksie Pracy już w sierpniu wejdą w życie. Co to oznacza dla rodziców i nie tylko? Sprawdźcie!

Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Zmiany w Kodeksie Pracy już w sierpniu weszły w życie. Co to oznacza dla rodziców i nie tylko? Sprawdźcie szczegóły! W sierpniu w życie weszły ważne zmiany w Kodeksie Pracy. Jedna z kluczowych modyfikacji to przyznanie aż 5 dni opieki na dziecko, co ma wynikać z dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw. Komu będą przysługiwać dodatkowe dni wolne? Na jakich zasadach można je otrzymać? Polska otrzymała czas do początku sierpnia 2022 roku, by dostosować wewnętrzne przepisy do tych unijnych. Celem jest wspieranie zasady "work-life balance". Ma ona pomagać rodzicom w godzeniu obowiązków służbowych z wychowywaniem dzieci.