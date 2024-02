Dodatkowe pieniądze od ZUS. Jak je otrzymać? Można zdobyć przelew prawie 1300 zł. Jest potrzebny tylko ten dokument

Wysokość dodatku od ZUS w ramach odszkodowania

ZUS przyznaje świadczenia na podstawie procentu uszczerbku na zdrowiu, ustalonego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską. Obecnie wysokość odszkodowania wynosi 1269 złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Warto zaznaczyć, że ta kwota obowiązuje do kwietnia 2024 roku, po czym zostanie zwiększona.

Warunki przyznania świadczenia

Aby otrzymać dodatkowe środki od ZUS, istnieją pewne warunki, które trzeba spełnić. Wypadki przy pracy, które skutkują uszczerbkiem na zdrowiu, kwalifikują się do odszkodowania. Jednak istnieją dwie sytuacje, w których ZUS nie wypłaci świadczenia. Pierwsza dotyczy przypadków, w których udowodnione jest niezastosowanie się do przepisów BHP lub rażące niedbalstwo. Druga sytuacja to wypadki, w których pracownik był pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.