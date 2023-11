Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i po nie sięgnąć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

Renta szkoleniowa. Komu przysługuje

Jednym ze świadczeń, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest renta szkoleniowa. Mogą się o nią ubiegać osoby, które chcą powrócić na rynek pracy. ZUS może wspomóc finansowo tych, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności zawodowe lub się przekwalifikować. Trzeba tylko spełniać odpowiednie warunki

.

Renta szkoleniowa przysługuje beneficjentom w czasie sześciomiesięcznego kursu, ale okres ten może być wydłużony do 36 miesięcy. Renta stanowi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2023 roku wynosi 1191,33 zł. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty. Osoby, w stosunku do której została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i spełniającej łącznie następujące warunki:

jest niezdolna do pracy ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.: 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okazuje się jednak, że to świadczenie jest mało popularne wśród ewentualnych beneficjentów. Na Dolnym Śląsku od kilku lat nie wypłacano renty szkoleniowej.

- Nasi klienci bardzo rzadko składają wniosek o ten rodzaj renty. Od kilku lat na Dolnym Śląsku nie wypłaciliśmy żadnej renty szkoleniowej – mówiła cytowana przez radiozet.pl Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Informacje o rencie szkoleniowej ciągle nie przebiły się do świadomości pracowników. Niewiele osób wie jak złożyć wniosek o to świadczenie i dzięki temu skończyć różnego rodzaju kursy zawodowe, które umożliwią inną pracę.

Jak złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

ERN wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - pobierz ze strony www.zus.pl lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS

informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej

dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna

wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu

karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku.

decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

ZUS podał, że to lekarz orzecznik stwierdza, że dana osoba ma szansę na przekwalifikowanie zawodowe.

- Pozytywna decyzja o przyznaniu renty szkoleniowej otwiera możliwość odbycia kursów przeszkalających. W tym celu Zakład kieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiedniego dla danej osoby szkolenia przygotowującego do pracy w nowym zawodzie – czytamy w komunikacie. DODATKI DLA EMERYTÓW. SPRAWDŹ TUTAJ