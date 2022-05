Dodatkowe ponad 1000 złotych dla niektórych emerytów. Jak zdobyć te pieniądze? Trzeba spełnić te trzy warunki! vt

Specjalny program emerytalny to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które weszło w życie 1 marca 2019 roku. Kto może dostać dodatkowe ponad 1000 złotych emerytury?

Specjalny program emerytalny to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które weszło w życie 1 marca 2019 roku. Główną rolą programu "Mama 4 plus" jest zapewnienie niezbędnych środków do utrzymania osób, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci, w ogóle go nie podjęły lub pracowały zbyt krótko, by wypracować "normalną" emeryturę. Kto może dostać dodatkowe 1000 złotych emerytury?