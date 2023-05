Dodatkowe środki w ZUS! Emeryci powinni złożyć wnioski. Dodatki do świadczeń ZUS

Popularność dodatków

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Wniosek o ryczałt energetyczny

Otrzymanie ryczałtu energetycznego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku ZUS-ERK. Jest on dostępny zarówno w placówkach ZUS, jak i na stronie internetowej urzędu. Co więcej, można go złożyć nie tylko stacjonarnie, ale i online. Na stronie portalu zus.pl są opisane szczegóły dotyczące pozostałych dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku.