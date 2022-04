Dofinansowanie do żłobka. ZUS przyjmuje wnioski. Jak otrzymać dodatkowe 400 plus? Komu przysługuje świadczenie? Sprawdź

Dopłata do pobytu dziecka w żłobku jest jednym z państwowych rozwiązań mających na celu pokrycie przynajmniej części opłat, jakie wiążą się z wysłaniem pociechy do tego miejsca. Dla rodzica jest to szczególnie korzystne, gdyż mogą w tym czasie w spokoju pracować, a jednocześnie mają szansą na zwrot kosztów (a przynajmniej ich części) związanych z pobytem dziecka w żłobku. Wnioski o „żłobkowe” można składać już od 1 kwietnia.

Dofinansowanie żłobka. ZUS przyjmuje wnioski. Jak otrzymać dodatkowe 400 plus? Dopłata do pobytu dziecka w żłobku jest jednym z państwowych rozwiązań mających na celu pokrycie przynajmniej części opłat, jakie wiążą się z wysłaniem pociechy do tego miejsca. Dla rodzica jest to szczególnie korzystne, gdyż mogą w tym czasie w spokoju pracować, a jednocześnie mają szansą na zwrot kosztów (a przynajmniej ich części) związanych z pobytem dziecka w żłobku. Wnioski o „żłobkowe” można składać już od 1 kwietnia. Oto szczegóły!

Czym jest żłobkowe?

Jest to państwowa dopłata przeznaczona bezpośrednio dla rodziców. Ma ona pokrywać co najmniej część opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku. Docelowo jednak jest ona pokryciem całości kosztów, przynajmniej w mniejszych miejscowościach. Żłobkowe należy do grona prorodzinnych dofinansowań oferowanych przez rodzinny kapitało opiekuńczy (RKO), który to stanowi część wprowadzanego w życie Polskiego Ładu.

400+ na żłobek. Komu przysługuje świadczenie?

Pobyt dziecka w żłobku nieodmiennie wiąże się z koniecznością uiszczenia przez rodzica stosownej opłaty. Nie każdy może sobie na to pozwolić lub też nie każdy może znaleźć miejsce dla dziecka właśnie w żłobku. Dlatego też proponowane dofinansowanie uwzględnia również opłacenie miejsca w klubie dziecięcym lub opłacenie dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje prawnym opiekunom oraz rodzicom, którzy dotychczas na to dziecko nie otrzymują zapomogi z RKO. Co więcej, świadczenie przysługuje zarówno rodzinom wielodzietnym, jak i jedynakom. Z założenia należy pobierać RKO lub tzw. żłobkowe.

Wymóg formalny składania wniosku o żłobkowe

Absolutną podstawą, oczywistą w swojej istocie jest to, że o zapomogę mogą wnioskować osoby posiadające dzieci. Pociecha musi:

uczęszczać do klubu dziecięcego lub;

uczęszczać do żłobka lub;

być pod opieką dziennego opiekuna, który jest wpisany do właściwego rejestru.

Ile wynosi dofinansowanie na żłobek?

Zgodnie z zapowiedziami prezes ZUS maksymalne dofinansowanie na dziecko może wynieść 400 złotych. Jednocześnie nie może ono przekroczyć faktycznej opłaty, jaką ponosi rodzic w związku z miesięczną opłatą za klub dziecięcy, żłobek lub dziennego opiekuna. Co więcej, przy składaniu wniosku nie ma znaczenia kryterium dochodowe, a środki pieniężne są przekazywane bezpośrednio do tej placówki, która zajmuje się pociechą. Należy przy tym zaznaczyć, że dofinansowanie odnosi się bezpośrednio do kwoty, która jest liczona już po uwzględnieniu wszelkiego rodzaju dotacji oraz zniżek. Nie dotyczy jednak wyżywienia dziecka w placówce.

Kiedy można złożyć wniosek o żłobkowe?

Zgodnie z założeniami ustawy wniosek o otrzymanie środków z tytułu pobytu dziecka w żłobku można składać już od 1 kwietnia 2022 roku. Dla tych wniosków, które zostaną złożone do końca maja, ZUS będzie przyznawać środki, licząc od miesiąca rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka. Okres ten będzie jednak liczony maksymalnie od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że rodzice mogą mieć nadzieję na otrzymanie zaległych środków nawet za 3-4 miesiące.

Złożenie wniosku o żłobkowe - jak to zrobić?

Praktyczne złożenie wniosku o żłobkowe wymaga dostępu do Internetu. Sprawy tej nei załatwimy w formie papierowej. Wniosek o 400+ można wypełnić za pomocą:

Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

portalu [email protected],

niektórych banków. Dla rodziców oznacza to konieczność złożenia wniosku DZ-R (DZ-O w przypadku opiekunów prawnych oraz DZ-D w przypadku dyrektorów). W przypadku zmiany placówki przez dziecko niezbędne jest ponowne złożenie wniosku.

