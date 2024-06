DOG RUN wystartuje w Toruniu 14 lipca. Organizatorzy już zapraszają do zapisów na bieg z psem i dla psów

Dog Run po raz drugi w Toruniu

W poniedziałkowe południe Fundacja Inter Pares zorganizowała konferencję prasową o nietypowym biegu – Dog Run, czyli biegu z psem i dla psów. Jest to kolejna edycja wydarzenia. W ubiegłym roku biegi odbyły się cztery – w Rodzonem, gdzie mieści się siedziba fundacji, w Toruniu, Wąbrzeźnie i Warszawie. Łącznie pobiegło ponad 500 osób, co zdziwiło organizatorów i dało dużo więcej mocy do działania, by w tym roku zorganizować kolejne biegi. Już 14 lipca w lasku Na Skarpie odbędzie się toruński Dog Run. Inicjatorem Dog Run w fundacji został Patrick Walles, Anglik, który został wolontariuszem w fundacji. Uwielbia bieganie, a przez to, że jeden z jego psów cierpiał na lekką nadwagę, zaczął biegać z nim, by ten zgubił nadprogramowe kilogramy.