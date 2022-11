Dominatorki to już historia. Czwórka podwójna zamieniła się w dwójkę

Na igrzyskach olimpijskich w Tokio w ubiegłym roku polskie wioślarstwo dorzuciło do ogólnego dorobku Biało - Czerwonych tylko jeden medal. Srebro wywalczyła po pasjonującym finiszu czwórka podwójna pań w składzie: Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń), Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS-AWF Warszawa) i Maria Sajdak (AZS AWF Kraków). Trenerem osady był grudziądzanin Jakub Urban.

Krótko po igrzyskach Kobus-Zawojska i Sajdak poinformowały, że „zawieszają” karierę. Można było przyjąć to ze zrozumieniem, bo obie, w przeciwieństwie do młodszych Zillmann i Wieliczko, zdobyły również brąz cztery lata wcześniej na igrzyskach w Rio de Janeiro. Jedna z nich w którymś z wywiadów nie ukrywała, że współpraca z trenerem nie układała się idealnie, ale przeszło to bez większego echa, bo skoro spędza się ze sobą ponad 200 dni w roku na zgrupowaniach i zawodach trudno spodziewać się idylli.