Domowe święcenie pokarmów. Jak to zrobić samemu? Czy musimy zrobić to w kościele?

Święcenie pokarmów - czy jest istotą świąt?

O kwestii święcenia pokarmów przed Wielkanocą już w 2021 roku mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak. W dobie pandemii zachęcał on wiernych do tego, aby zdecydowali się na domową święconkę. Podkreślił on również, ze to nie ona jest kluczowa dla przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Święta Paschalne są jednak ubogacane przez poświęcone pokarmy, które wierni spożywają na śniadanie w Wielką Niedzielę. Jak zatem powinno przebiegać domowe świecenie pokarmów?