Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński podaje do publicznej wiadomości, że na licytację wystawia dom położony przy ul. Jaworowej w Toruniu. Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 11.12.2023 o godzinie: 10.00 a zakończy się w dniu 18.12.2023 o godzinie: 10.00.Opis nieruchomości:Licytacja nieruchomości zabudowanej o powierzchni 290 m2, nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 78,0 m2 (informacja z ewidencji budynków), powierzchni użytkowej 121,9 m2 (pomiar dokonany w dniu oględzin); 124,8 m2 z garażem w podpiwniczeniu.Suma oszacowania wynosi 643 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 482 250,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 19:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 64 300,00 zł.Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36 1750 1208 0000 0000 2067 2439 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.