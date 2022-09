Dopłata 1000 złotych na drewno? Kto może z niej skorzystać? Dzięki temu taniej kupisz opał na zimę

Jak bardzo podrożało drewno opałowe?

Wśród rosnących opłat za prąd i ciepło nie można zapominać o tradycyjnych sposobach dbania o ciepło w domu. Dotychczas wiele mówiło się o planowanym dodatku węglowym do zakupu tego środka grzewczego. Jednak planowane jest wsparcie również tych rodzin, które dbają o ogrzewanie domu drewnem. Dlaczego jest to tak istotne? Zaledwie w ciągu ostatniego roku drewno na opał podrożało o 100 procent. Oznacza to, że obecnie za metr sześcienny drewna zapłacimy od 400 do 500 zł. Z kolei za drewno kominkowe zapłacimy nawet 600 złotych.