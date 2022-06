Dorabiasz na emeryturze? Uważaj na limity! W czerwcu możesz stracić świadczenie

Pozwolenie na „dorabianie” - na jakich zasadach?

Podstawową regułą stawianą przez ZUS jest to, że otrzymywanie renty oraz emerytury w pełnej wysokości jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy miesięczna wartość zarobków nie przekracza 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. W skali od 70 do 130 procent przeciętnego wynagrodzenia wciąż można otrzymywać świadczenia emerytalne, jednak będą one zmniejszone. Powyżej tej kwoty można jednak spodziewać się zawieszenia emerytury. O tym mówią przepisy ustawy o emeryturach i rentach z 17 grudnia 1998 roku.

Ile wyniosło średnie wynagrodzenie w I kwartale 2022?

Zmniejszenie pobieranego świadczenia - od jakiej kwoty?

Kiedy otrzymywanie świadczeń zostanie zawieszone?

Osoby zarabiającej poniżej pierwsze progu lub nieznacznie powyżej jego mogą spać spokojnie - im nikt nie zawiesi świadczeń. Co jeśli jednak znacznie przekraczamy 70% przeciętnego wynagrodzenia? W takim przypadku warto uważać, aby nie przekroczyć progu 130%. Obecnie wynosić to będzie około 8 105,79 złotych miesięcznie brutto, choć ostateczna kwota może zostać zaokrąglona przez ZUS.

Zmiana w stosunku do wcześniejszego okresu

Jak się okazuje, powyższe limity oznaczają wzrost w stosunku do wartości, które obowiązywały od 1 marca do końca maja. Wynika to z faktu, że sukcesywnie wzrastają przeciętne wynagrodzenia. Dlatego też zmniejszenie świadczenia wcześniej było na poziomie 4 196,60 zł brutto, a zawieszenie na poziomie 7 793,70 zł brutto. Choć mogłoby to oznaczać, że nie musimy się niczym niepokoić, realnie swoją sytację powinni sprawdzić emeryci, którym wyraźnie wzrosły wynagrodzenia w pracy, w której dorabiają.