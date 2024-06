Dorobisz do emerytury już od czerwca. Uważaj, by nie przekroczyć nowych limitów!

Nowe limity zarobków

Nowe limity zarobkowania dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Jes to ważne o tyle, że osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Jaki próg w czerwcu?

Limity zarobkowe zmieniają się cztery razy w roku. Od czerwca do sierpnia granicą dorabiania będzie kwota 5703,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. ZUS z kolei może zawiesić świadczenie jeśli miesięczny przychód, np. z umowy o pracę, przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 1 czerwca 10 591,60 zł brutto.

Kogo obowiązują limity?

Limity zarobkowe obowiązują tylko wcześniejszych emerytów. Osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 dla kobiet/65 lat dla mężczyzn) nie muszą się obawiać zmniejszenia świadczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1780,96 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.