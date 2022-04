Doskwiera bezsenność? Masz problemy z zasypianiem? Sprawdź prosty sposób na poradzenie sobie z chronicznym brakiem snu

Bezsenność, problemy ze snem towarzyszą znacznej części ludzkości. Szacuje się, że różnego rodzaju dolegliwości związane z zasypianiem mogą dotykać niemal połowy ludzi na całym świecie. Co więcej, znaczna część spośród tych osób nie podejmuje żadnych starań, aby zwalczyć bezsenność. Objawy są przez nich ignorowane lub też są zrzucane na karb przejściowych problemów ze snem. Warto jednak wiedzieć, ile powinna wynosić prawidłowa długość snu. Jak zadbać o lepszą jego higienę? Sprawdź!

Jaka jest odpowiednia długość snu?

Na początku należy wyjaśnić, jaki sen jest odpowiedni. Wszyscy kojarzymy stwierdzenie, że sen powinien trwać co najmniej osiem godzin. W praktyce jednak jest to często sprawa indywidualna. Ludzie młodzi potrzebują więcej snu, aby zregenerować swoje siły. W przeciwieństwie do dzieci i młodzieży dorośli nie mają takich potrzeb, jeśli chodzi o sen. Zdecydowanie najkrócej śpią jednak seniorzy.

Podstawą uczucia wyspania jest obudzenie się w odpowiedniej fazie snu. Cykl snu polega na tym, że naprzemiennie trwają: faza snu głębokiego (średnio 1,5 godziny)

faza snu płytkiego (średnio 15 minut). Należy przy tym pamiętać, że w przypadku konkretnych osób czas trwania konkretnych faz może się różnić o kilka-kilkanaście minut (zwłaszcza w przypadku fazy snu głębokiego). Uczucie niewyspania się bezpośrednio po przebudzeniu (pomimo pozornie długiego snu) towarzyszy nam zazwyczaj wtedy, gdy obudzimy się w fazie snu głębokiego.

Czym jest bezsenność?

Problemy z zasypianiem, a także przebudzanie się w nocy są określane jako bezsenność. Oprócz nich wskazuje się również inne problemy ze snem, w tym złą jego jakość, częste i wczesne przebudzanie się. Choć jeszcze niedawno podkreślało się, że problem ten dotyka głównie osób starszych, obecnie ludzie młodzi coraz częściej cierpią na bezsenność. Przyczyny tego stanu rzeczy są wyraźnie „współczesne”.

Problemy ze snem - przyczyny

Wyróżnia się wiele czynników sprzyjających pojawieniu się bezsenności. Problemy ze snem przyczyny mają źródło w:

przyjmowaniu silnych leków,

nadużywaniu alkoholu, a nawet popadnięciu w alkoholizm,

menopauzie,

zaburzeniach psychicznych,

silnym stresie,

chorobach tarczycy,

zespole niespokojnych nóg,

nadmiernym piciu kawy oraz innych napojów zawierających kofeinę i ich odpowiedniki — dotyczy to głównie picia ich wieczorem lub tuż przed snem.

Co jeszcze może odpowiadać za problemy ze snem? Brak witamin z grupy B jest wskazywany jako jeden z głównych winowajców tego, że mamy kłopoty ze snem.

Problemy ze snem a depresja

Częstym objawem zaburzeń psychicznych jest bezsenność, a depresja jest najlepszym tego przykładem. Problemy emocjonalne, stres i wycieńczenie, tak charakterystyczne dla depresji, są dodatkowo wzmacniane przez bezsenność. Dla pacjentów z zaburzoną koncentracją i pamięcią jest to szczególnie uciążliwe. Problemy ze snem wymagają odpowiedniego leczenia, dlatego też lekarz psychiatra może zlecić choremu na depresję branie leków ułatwiających zasypianie. W takich przypadkach farmakoterapia bezsenności jest niezbędnym elementem całej kuracji. Dlatego też zaburzenie snu, podobnie jak bardziej uciążliwe problemy wymagają wizyty u lekarza.

Problemy ze snem - jaki lekarz nam pomoże?

Szczególnie długotrwałe problemy ze snem wymagają odpowiedniego zdiagnozowania. W pierwszej kolejności powinniśmy udać się do lekarza rodzinnego, który dokona wstępnej weryfikacji, co może powodować naszą bezsenność. Leczenie może uwzględniać wizyty u kardiologa, psychiatry, neurologa oraz endokrynologa. Co może okazać się dla nas pomocne? Wśród stosowanych rozwiązań na bezsenność leki niekoniecznie są pierwszym, na co się stawia. Tu wyróżnić można kilka podstawowych, niezwykle pomocnych działań.

Problemy ze snem - co pomaga?

Nawet lekarze zalecają, aby stosować się do kilku podstawowych zasad dobrej higieny snu. Poza odpowiednią długością trwania tej czynności wyróżnia się:

unikanie drzemek w ciągu dnia,

spożywanie lekkostrawnej kolacji, która powinna być zjedzona najpóźniej na 2-3 godziny przed snem,

korzystanie z gorącej kąpieli. Jeśli doskwierają nam problemy ze snem z powodu stresu, przede wszystkim pomoże nam zlikwidowanie źródła nerwowości. Warto również pomyśleć o dodatkowych rozwiązaniach, w tym o stosowaniu naparów wyciszających. W tym przypadku szczególnie dobrze sprawdza się zioła, a zwłaszcza melisa.

Olejki eteryczne na bezsenność

Coraz częściej wskazuje się na to, że aromaterapia na bezsenność jest doskonałym rozwiązaniem, jesli mamy problemy ze snem. Co pomaga w takiej sytuacji? Przede wszystkim warto stosować olejki eteryczne. Znakomicie sprawdzi się olejek lawendowy, którego kojący i relaksujący zapach ukoi nas do snu. Leczenie bezsenności uskutecznia dodatkowo inne zioła i rośliny:

rumianek,

rozmaryn,

dzika róża,

drzewo sandałowe,

jaśmin.

