Dostałeś pieniądze w prezencie i boisz się opodatkowania? W tych przypadkach będziesz musiał część oddać

Prezent na urodziny, imieniny, komunię oraz inne okazje jest czymś naturalnym. Coraz częściej jednak zamiast kupowania prezentów, daje się pieniądze. To zresztą zna każdy, kto miał komunię. Choć myślimy, że cała kwota nam się należy, czasem może się okazać, że część musimy oddać fiskusowi. Kiedy urząd skarbowy upomni się o swoją część? Kiedy musimy zgłosić, że dostaliśmy pieniądze?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Darowizna od członka rodziny - czy za to zapłacimy?

Powszechnie mówi się o tym, że najbliższej rodzinie (dziecku, rodzicowi, rodzeństwu itp.) z powodzeniem możemy przekazać dowolną kwotę i nic za to nie zapłacimy. Jest to prawda, choć i od tej reguły istnieją dość istotne wyjątki.

Komu możemy bezpłatnie przekazać darowiznę?

Z zasady jest całkiem szerokie grono osób z naszej rodziny, którym śmiało możemy przekazać darowiznę bez konieczności płacenia podatku. Dotyczy to: małżonka,

wnuków lub dzieci,

dziadków lub rodziców,

rodzeństwa,

pasierbów, macochy bądź ojczyma.

Zgłosić czy nie zgłosić? Przy jakiej kwocie jest to konieczne?

Jeśli przekazujemy stosunkowo niewielkie kwoty (do 9637 złotych), nie mamy obowiązku zgłaszania tego do urzędu. Co więcej, nawet nie musimy robić tego poprzez przelew bankowy. Pieniądze możemy dać nawet do ręki i niczym się nie musimy przejmować. Ale...

...co, jeśli przekroczymy kwotę 9637 złotych. W takim przypadku przekazanie tej kwoty najbliższym również nie będzie opodatkowane. Musimy jednak pamiętać o tym, że koniecznie musimy zgłosić to do urzędu skarbowego. Co więcej, nie możemy wziąć do ręki pieniędzy, które ktoś nam podarował. A co trzeba uczynić?

Pamiętaj, aby darowiznę przelać ze swojego konta!

Podstawą jest zrobienie przelewu przez darczyńcę na konto obdarowanego. Jak wskazuje na to urząd, przepisy wymagają, aby jasno udokumentować otrzymanie środków. Jeśli obdarowany weźmie pieniądze do ręki i sam wpłaci na swoje konto, dla fiskusa będzie to niewystarczające i urząd będzie mógł naliczyć mu opłatę.

Zapomnisz zgłosić darowiznę do fiskusa? Możesz pożegnać się z częścią pieniędzy

Co się stanie, jeśli podczas przekazywania darowizny przekroczymy kwotę 9637 złotych i nie zgłosimy tego faktu do urzędu? Choć nie czekają nas żadne kary, darowizna zostanie objęta opodatkowaniem dochodowym. W efekcie możemy stracić pokaźną sumę. W praktyce lepiej dopilnować tego obowiązku, tym bardziej że stosowne formularze możemy wypełnić poprzez Internet, wysyłając je bez konieczności nawet wyjścia z domu. Na poinformowanie o darowiźnie mamy 6 miesięcy od dnia wykonania przelewu.