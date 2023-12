Dostałeś zwolnienie z pracy? Takie pieniądze Ci się należą! Sprawdź komu przysługuje odprawa

Odprawy przy zwolnieniu

Podstawowym warunkiem, który umożliwia otrzymanie pieniężnej odprawy podczas zwalniania z pracy jest fakt, że firma liczy co najmniej dwudziestu pracowników. Zwalniany z pracy musi być zatrudniony na umowę o pracę. Nie ma znaczenia czy jest to umowa na czas określony, czy też nieokreślony. Odprawy nie otrzymają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenie. Warunkiem otrzymania odprawy przy zwolnieniu jest rozwiązanie stosunku pracy na mocy wypowiedzenia, które zostało przekazane pracownikowi przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron. Ważne jest, że przyczyna zwolnienia nie może leżeć po stronie pracownika. Na odprawę mogą także liczyć ci, którym wypowiedziano warunki pracy lub płacy, ale nowych nie przyjęli. Świadczenie nie dostaną więc osoby, których umowa zakończyła się z czasem lub te, które same postanowiły się zwolnić.

Komu należy się odprawa

Jak wysoka jest odprawa

Odprawa przy zwolnieniu nie może wynosić więcej niż wartość 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 roku wynosi ono 3600 zł brutto, dlatego w bieżącym roku to świadczenie nie może przekroczyć 54 tys. złotych.

Z kolei pracownicy ze spółek zależnych i małych firm zatrudniających do 20 osób po zwolnieniu zostają bez prawa do odpraw. Eksperci zalecają dopilnowanie, by w świadectwie pracy były wpisane przyczyny nie dotyczące pracownika. W przeciwnym razie zwalniani nie będą mieli prawa do zasiłku dla bezrobotnych.