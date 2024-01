Dożywotni zakaz kierowania i więzienie dla kierowcy pijaka!

Zamiast śniadania wypił wino. Potem zgłodniał i pijany pojechał po zakupy...

Pan P.L - jak odnotował sąd - to mieszkaniec podchełmińskiej miejscowości, stolarz z zawodu, bezdzietny, mający na utrzymaniu żonę. Zarobkuje w Niemczech, jako opiekun seniorów (z pensją 750 euro miesięcznie, jak podaje).

15 września zeszłego roku mężczyzna od rana pił wino. Potem, jak sam wyznał przed sądem, zgłodniał. Postanowił zatem pojechać do sklepu do sąsiedniej miejscowości i kupić coś treściwego do jedzenia. To, że wcześniej pił wino, ni wydawało mu się żadnym ograniczeniem. Niestety, postępował już tak w życiu nie pierwszy raz...

Około godziny 17.20, już na ternie sąsiedniej wsi, mężczyzna wpadł w poślizg i z impetem uderzył w płot. Świadkowie tego zdarzenia wezwali policję. Jednym z pierwszych działań mundurowych było zbadanie trzeźwości kierowcy. I co się okazało?