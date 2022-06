Dramat na hematologii w szpitalu miejskim w Toruniu. Pacjenci protestowali przed szpitalem

Wywołany do odpowiedzi Michał Zaleski zaznaczył, że każdy szpital jest kierowany przez dyrekcję.

- W szpitalu miejskim również tak jest. Odpowiedzialność za funkcjonowanie tego szpitala ponosi dyrekcja. Jestem pewien, że negocjacje wywołane na skutek żądań lekarek i lekarzy doprowadzą do kompromisu, ale kompromis oznacza ustępstwa z dwóch stron. I do tego trzeba dążyć. Smutne dla mnie jest to, że zainspirowano pacjentki i pacjentów do protestu, bo przecież to jest etap negocjacji, na każdym etapie negocjacji jest potrzebna rozmowa, ustalenia i określenie przyszłości. Specjalistyczny Szpital Miejski na pewno znakomicie poprowadzi dalej hematologię, łącznie z przeszczepami, które wreszcie w szerokim zakresie czas rozpocząć – mówił Michał Zaleski.