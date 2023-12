Dręczy cię ciągła senność? Tych witamin i minerałów brakuje w Twoim organizmie

Przyczyny senności i zmęczenia

Ze statystyk wynika bowiem, że aż co piąty Polak jest zmęczony. Z kolei co dziesiąty czuje się wręcz wyczerpany. Problemem dodatkowo jest to, że większość spośród tych osób zwleka z udaniem się do lekarza. A jednak ciągłe zmęczenie jest czymś, z czym powinniśmy starać się sobie poradzić również przy wsparciu specjalistów. Według firmy badawcze YouGov problem jest jeszcze większy. Po przebudzeniu się regularne uczucie wypoczęcia towarzyszy zaledwie jednej osobie na siedem. Dla większości ludzi problem niewyspania doskwiera niezależnie od tego, jak długo się spało. Notoryczne zaspanie dotyka w szczególności ludzi młodych i nastolatków.