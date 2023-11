Droższe paliwo i nie tylko! Co jeszcze podrożeje? To produkty, które kupujesz!

Rosnące ceny paliw stają się coraz większym problemem. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce paliwo wróci do bardzo wysokich cen, a jednocześnie w parze z nim podwyższone zostaną ceny innych produktów. Wśród nich znajdują się też takie, które niemal każdy z nas na co dzień spożywa w domu. Nie będą to jednak lawinowe wzrosty cen, jak miało to miejsce rok temu.

Dlaczego ceny rosną?

Inflacja wciąż jest stosunkowo wysoka, a to właśnie ona mówi o tym, jak wygląda wzrost kluczowych produktów. Jednak to też oznacza, że obecne wzrosty cen nie są tak dotkliwe jak te, które obserwowaliśmy rok temu. Wiele wskazuje na to, że dynamika wzrostu cen będzie wyraźnie hamować - będzie jednak wciąż obecna. Poniekąd to zeszłoroczne gwałtowne podwyżki cen produktów przyczyniają się do tego, że w tym roku nie są one aż tak widoczne.

Cena paliw a na produktów

Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy tym, ile kosztuje paliwo, a ile kosztują produkty spożywcze. Praktycznie na każdym etapie produkcji jest potrzebne korzystanie z paliwa np. przy transporcie surowców lub też gotowych produktów. Jeśli transport jest droższy, droższe są też produkty, które są transportowane. Dlatego też nawet osoby niemające prawa jazdy lub niejeżdżące pojazdami powinny pamiętać o tym, że wzrost ceny paliwa również ich dotknie.

Droższe paliwa sprzyjają, chociażby rosnącym cenom olejów i cukru.

Jakie produkty zdrożeją? To m.in. kawa, mleko i kakao!

Według analiz światowe giełdy odnotowują wzrost cen konkretnych produktów. Szczególnie podrożały takie produkty jak kakao czy kawa - poszły one w górę na światowych rynkach, a to ma znaleźć przełożenie na wysokość cen w Polsce. O wiele istotniejsze zdaje się być jednak to, że w skupach odnotowuje się wyraźny wzrost cen nabiału. Mleczarnie masowo już zmieniają cenniki, co też odczujemy w portfelach.

Dlaczego produkty mleczne drożeją?

Mleko drożeje zarówno na skupach, jak i na giełdach towarowych. Według niemieckiego instytutu Centrum Informacji i Badań Przemysłu Spożywczego ceny mleka i produktów mlecznych są najwyższe od dziesięciu miesięcy. Obecnie jednak wiele wskazuje na to, że podwyżki cen nie będą drastyczne. Dlaczego w ogóle podrożeje nabiał?

Produkcja mleka hamuje na najważniejszych rynkach, co z jednoczesnym wzrostem popytu tworzy sytuację, w której ceny produktów mleczarskich mogą rosnąć. Obecnie nie zakłada się dużych wzrostów, może to jednak w każdej chwili ulec zmianie.

VAT 0 procent na żywność - co z nim?

Jakub Olipra, starszy ekonomista w Credit Agricole, ekspert ds. rynków rolnych, w rozmowie z Business Insiderem zauważył, że rosnące ceny będą mniej dynamiczne niż jeszcze niedawno. – Oczekujemy, że z końcem roku dynamika cen żywności w Polsce wyhamuje do ok. 5 proc. Spodziewamy się jednak, że od nowego roku czekają nas zauważalne wzrosty związane z powrotem 5-proc. stawki VAT na żywność. Obecnie VAT 0 procent (zamiast 5 procent) obowiązuje na podstawowe produkty żywnościowe: Mięso,

Owoce,

Warzywa,

Mleko,

Pieczywo.

Wzrost akcyzy a wzrost cen

Przewiduje się, że w 2024 roku wzrośnie również akcyza. Tak zakłada przynajmniej obecny projekt budżetu, w którym podwyżka ma objąć napoje alkoholowe (5% wzrostu podatku) oraz papierosy (10% wzrostu podatku).

Sezonowy wzrost cen na zimę?

Naturalne jest to, że w okresie zimowym odnotowuje się podwyżkę cen produktów spożywczych - w szczególności tych, na które sezon już się skończył. Widać to zwłaszcza w przypadku cen warzyw i owoców. Produkty te mają zimą mniejsza dostępność, a do tego dochodzą koszta ich przechowywania czy też produkcji pod osłonami (np. w szklarniach). Jeśli zima będzie łagodna, ceny powinny rosnąć w mniejszym stopniu. Źródło:

Business Insider [Dostęp 03.11.2023]