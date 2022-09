Drżyjcie, piraci drogowi! Superścigacze BMW już w Toruniu. Policyjne motocykle wyciągają 215 km/h

Superściagacze - tak mówi się o tych maszynach. Policyjne motocykle BMW R 1250 Rt to egzemplarze specjalnie zmodyfikowane własnie na potrzeby mundurowych. Pierwsze takie pojazdy w naszym regionie dostali policjanci w Bydgoszczy. W sierpniu, zgodnie z zapowiedzią, dwa motocykle trafiły do Torunia. - Już są wykorzystywane - mówi "Nowościom" Wojciech Chrostowski z KMP.

Moc, prędkość, specjalne wyposażenie - to naprawdę dobre maszyny

W tym roku takich motocykli polska policja zyskała 478 - zarówno w policyjnych barwach (nowych, z dodatkiem koloru żółtego), jak i nieoznakowanych. Zakup akurat tego typu pojazdów to wynik przetargu, który wygrało BMW.

Maszyny właśnie trafiają sukcesywnie do poszczególnych komend i wydziałów ruchu drogowego. Pierwsza pochwalić mogła się nimi warszawska drogówka. W Kujawsko-Pomorskiem natomiast nowe motocykle jako pierwsi otrzymali policjanci z Bydgoszczy. W sierpniu natomiast po dwa egzemplarze trafiły do Torunia, Grudziądza i Włocławka i jeden do Inowrocławia.