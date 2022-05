Duże inwestycje we wschodniej części Torunia. Wiemy co tam budują! Mamy zdjęcia

Trwa rozbudowa Panattoni

W strefie swoje powierzchnie pod wynajem rozwija m.in. Panattoni. Firma jest w trakcie realizacji 19 910 mkw. w ramach hali A inwestycji Panattoni Park Toruń przy ul. Przelot. Jest to inwestycja za około 9,2 mln euro netto, a termin oddania to październik br. Logistyczny gigant dysponuje jeszcze 11 270 mkw. dostępnej powierzchni. Przypomnijmy, że wcześniej powstały m.in.: park Panattoni Park Toruń I, dwa obiekty typu build-to-suit oraz ogromny kompleks Panattoni Park Toruń II, w pobliżu węzła autostrady A1 i granicy z gminą Lubicz. Całkowita powierzchnia parku logistycznego to ponad 82 tys. mkw., a przestrzeń magazynowa to ponad 62 tys. mkw.