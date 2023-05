Duże zmiany w kodeksie pracy dla rodziców. Sprawdź, jakie możliwości zyskasz od maja

Zwolnienie z pracy a działanie siły wyższej

Nowy urlop opiekuńczy w 2023 roku

Dodatkowo pracownik będący rodzicem może skorzystać z nowego urlopu opiekuńczego, który wynosi maksymalnie 5 dni w ciągu roku. Wymogiem jest to, aby był on wzięty w celu zapewnienia osobistej opieki bądź też wsparcia członkowi rodziny. Uwzględnia się tu również konieczność udzielenia wsparcia lub opieki osobie niebędącej członkiem rodziny, która zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym i potrzebuje opieki lub wsparcia z powodu względów medycznych.

Dłuższy urlop rodzicielski. Ile wynosi?

Jakie jeszcze zmiany w związku z urlopem rodzicielskim?

Co z urlopem ojcowskim?

Również i tu dostrzec można istotną zmianę. Urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Jest to skrócenie czasu o połowę, gdyż wcześniej mógł być on wykorzystany do 24 miesięcy życia dziecka.