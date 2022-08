Duży pożar lasu w okolicach Samociążka i Bożenkowa. W akcji m.in. samolot gaśniczy! Adam Mroczek

W sobotę (13.08) ok. godz. 11 doszło do pożaru lasu w okolicach Bożenkowa i Samociążka w powiecie bydgoskim. Do akcji gaśniczej skierowano m.in. samolot gaśniczy.