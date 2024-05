Dwaj bracia ukrywający się przed "odsiadką" zostali ujęci przez toruńską policję

We wtorek (14 maja) o godzinie 9:30 policyjni poszukiwacze z toruńskiej komendy namierzyli i zatrzymali 34-letniego mieszkańca Chełmży, który od lutego bieżącego roku ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna chciał uniknąć odpowiedzialności między innymi za rozbój i liczne kradzieże.

Obaj próbowali uniknąć więzienia. Trafili do zakładu karnego, gdzie będą odbywać zasądzone kary pozbawienia wolności.

Toruński sąd wydał za nim list gończy i kilka nakazów doprowadzenia do jednostki penitencjarnej. Ostatecznie udało się go "namierzyć" i 34-latek trafił prosto do celi zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe kilka lat.

To nie jedyna sprawa, w której brali udział poszukiwacze tego dnia. Krótko przed godziną 14:00 policjanci ustalili, gdzie może przebywać 27-letni brat zatrzymanego kilka godzin wcześniej mężczyzny. Funkcjonariusze zastali 27-latka w jednym z mieszkań w Chełmży. Poszukiwał go toruński sąd za kradzieże i jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz spędzi w zakładzie karnym zasądzoną karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.