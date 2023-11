Dwie podwyżki pensji minimalnej pod znakiem zapytania? Płaca minimalna 2024 może nie wzrosnąć w połowie roku!

Wysokość płacy minimalnej, jaką na 2024 rok ustalił rząd Mateusza Morawieckiego, została wynegocjowana ze związkami zawodowymi oraz z przedsiębiorcami. W założeniach najniższa pensja krajowa miałaby wzrosnąć dwukrotnie, nie zaś raz. Obecnie jednak pojawiają się głosy mówiące o tym, że druga, lipcowa podwyżka minimalnej płacy stoi pod znakiem zapytania.

14 września premier Morawiecki mówił o tym, że przyjęto stawkę minimalną i płacę minimalną dotyczącą 2024 roku. Ile miało wynosić minimalne wynagrodzenie według tych ustaleń?

Płaca minimalna 2024 - jaki jest plan?

Treść rządowego rozporządzenia zakładała, że płaca minimalna wzrośnie z 3600 zł brutto (stawka w 2023 roku) do kwoty 4242 zł brutto. Miałoby to się odbyć 1 stycznia 2024 roku. Co więcej, już od 1 lipca 2024 roku stawka ta miałaby ponownie wzrosnąć do kwoty 4300 zł brutto.

Dwukrotne podniesienie płacy minimalnej

Podczas wrześniowego ogłaszania wzrostu minimalnej pensji i stawki premier Morawiecki przekonywał, że wspomniana podwyżka jest wręcz rewolucją solidarnościową. -Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Warto podkreślić, że płaca netto dzięki naszej gigantycznej obniżce podatków będzie ponad dwa razy większa niż w czasach Platformy Obywatelskiej. To rewolucja solidarnościowa — przekonywał w połowie września Morawiecki.

Szybszy spadek inflacji

Coraz więcej sygnałów związanych ze stanem gospodarki sugeruje, że druga waloryzacja minimalnej pensji stoi pod znakiem zapytania. Wynika to z faktu, że drugie podniesienie płacy minimalnej według przepisów miałoby się odbyć wtedy, gdy prognozowana inflacja przekroczyłaby 5 procent. Tym samym ma to gwarantować, iż w dobie drożny wynagrodzenie nie straci na wartości. Przy pierwotnym planowaniu budżetu na 2024 rok oraz proponowaniu dwóch waloryzacji minimalnej krajowej prognoza inflacyjna na przyszły rok wynosiła 6,6 proc. Obecnie jednak nowe założenia Narodowego Banku Polskiego mówią o tym, że inflacja w 2024 roku może spaść nawet do 4,7 proc. Tym samym może osiągnąć pułap niższy niż wspomniane 5 proc.

Nowa władza zadecyduje - płaca minimalna 2024

Ostateczna decyzja będzie należała do nowego rządu - niezależnie od tego, kto go uformuje, przy nowelizacji ustawy budżetowej na 2024 rok trzeba będzie uwzględnić zmienne prognozy inflacji. Warto przy tym wskazać, że podnoszenie płacy minimalnej jest zyskowne dla budżetu, ponieważ to oznacza wpływ wyższych składek i podatków PIT.