Dworzec Północy w Toruniu. Społecznicy sprzątają i apelują do marszałka Całbeckiego i prezydenta Gulewskiego

Budynek toruńskiego Dworca Północnego jest niewielki. Działka, na której się znajduje również do bardzo rozległych nie należy, chociaż to grunt kolejowy, co niewątpliwie komplikuje sprawę. Jednak nawet zawiłości PKP nie tłumaczą tego, że sprawa niewielkiego dworca w Toruniu toczy się już kilkanaście lat, a pomyślnego rozwiązania nadal nie widać!

Kiedy władze Torunia zwróciły się do PKP z propozycją przejęcia dworca?

Zabiegi samorządów trwają już dziewięć lat. Czy kiedyś się zakończą? A jeśli tak, to czy będzie wtedy co ratować? Tymczasem w sobotę społecznicy z Chełmińskiego Przedmieścia, Wrzosów i Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu uporządkowali teren wokół zrujnowanego dworca, a puste donice obsadzili roślinami. Zaapelowali też do marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Pawła Gulewskiego o przywrócenie dworca mieszkańcom.

Kiedy powstał Dworzec Północny?

Dworzec Północny został oficjalnie oddany do użytku 28 lutego 1910 roku. Był pierwszą stacją na linii kolejowej z Torunia do Czarnowa, która służyła przede wszystkim do transportu drewna z podtoruńskich lasów oraz obsługi otwartego jesienią 1909 roku Portu Drzewnego. We wrześniu 1911 roku na bocznicy przy dworcu zatrzymał się złożony pociąg, w którego czterech wagonach znajdowały się elementy sterowca M-1. Po zmontowaniu trafił on do właśnie wybudowanej toruńskiej hali sterowcowej, zadebiutował we wielkich jesiennych manewrach, jakie odbywały się wtedy wokół Torunia. 1 lipca A. D. 1912 Dworzec Północny stał się stacją węzłową, wtedy właśnie została otwarta linia kolejowa do Unisławia i Chełmna. Przez lata zatrzymywały się tu również pociągi sezonowe zmierzające do Barbarki.