Działki pod domy jednorodzinne na osiedlu Jar w Toruniu w sprzedaży już niebawem

Miliony wpłyną do miejskiej kasy

Sprzedaż gruntów miejskich to ratunek dla budżetu miasta - co do tego nie ma wątpliwości. Prezydent Michał Zaleski podkreślał ten fakt chociażby podczas czerwcowej wizyty na Wrzosowisku. Sporym zastrzykiem dla miejskiej kasy będzie z pewnością sprzedaż gruntów na osiedlu Jar - a przypomnijmy, że do kupienia będzie tam w sumie aż 70 działek, o łącznej powierzchni ponad 7 ha. W październiku rzeczniczka Prezydenta Miasta Torunia Anna Kulbicka-Tondel informowała, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje rozpocząć sprzedaż działek gminnych na osiedlu Jar w drugim kwartale 2022 roku. Podkreśliła jednocześnie, że termin ten jest uzależniony od przyjęcia przez Prezydenta Miasta Torunia przygotowanego przez Wydział dokumentu pn: "Ustalenie kierunkowych działań i harmonogramu przygotowania terenów gminnych na tzw. Osiedlu JAR pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną."