Dziedziczenie pieniędzy w ZUS? Czekają, aby po nie sięgnąć, ale jest jeden warunek

Śmierć bliskiej osoby pogrąża rodzinę w żałobie. To sprawia, że często zapominamy o przeprowadzeniu niektórych spraw, załatwieniu formalności w urzędach. Dotyczy to również ZUSu, a dokładniej subkonta, na którym zmarły gromadził swoje oszczędności. Często jest to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, z których część możemy odzyskać. To wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. I lepiej z tym nie zwlekać! Grzegorz Olkowski