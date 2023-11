Dzięki temu możesz wydłużyć swoje życie nawet o sześć lat! Co trzeba robić?

Zachować zdrowie i młody wygląd to marzenie wielu osób. Zrobić to jeszcze bez użycia skalpela i medycyny estetycznej to już prawdziwe mistrzostwo świata. Wiadomo, że każdego człowieka dotyka proces starzenia. O tym jednak w jakim tempie będzie on przebiegał możemy współdecydować. Wszystko zależy od naszego samozaparcia i pewnych nawyków, które można wypracować, by opóźnić proces starzenia. Tempo starzenia się organizmu można opóźnić nawet o kilka lat. Jak tego dokonać?

Sposób życia

Ostatnio naukowcy przedstawili wnioski z analizy, która obejmowała 6500 dorosłych osób. Mieli oni średnio 47 lat. Jakm pisze wprost.zdrowie.pl analiza wykazała związek między dobrą kondycją serca a wolniejszym procesem starzenia się organizmu. Osoby, których serce było w dobrej kondycji, były mniej więcej o 6 lat młodsze, niż wskazywałby ich wiek chronologiczny. Z kolei osoby, których serce oraz układ krążenia były w gorszym stanie, miały wyższy wiek biologiczny, niż wynikało to z ich daty urodzenia. Taki wiek biologiczny jest obliczany poprzez połączenie rzeczywistego wieku danej osoby z poziomem 9 markerów we krwi.

Młodszy wiek biologiczny

Naukowcy są zgodni co do tego, że na nasz wiek biologiczny mają wpływ zarówno genetyka, jak i czynniki środowiskowe. Nae więc wziąć to pod uwagę i próbować spowolnić proces starzenia się. By tak się stało trzeba podjąć pewien wysiłek. Przede wszystkim zmienić dotychczasowy sposób życia. Wtedy nastąpi spowolnienie starzenia się. Młodszy wiek biologiczny w porównaniu do rzeczywistego wieku chronologicznego może więc przyczynić się do przedłużenia życia.

