Dzięki tym zmianom podatkowym, od końca sierpnia korzystnie kupisz nieruchomość! Kto jest uprawniony?

Likwidacja podatku

Ustawa o samorządzie gminnym jest jednym z dokumentów, w których znalazła się nowelizacja mówiąca o zlikwidowaniu podatku od czynności cywilno-prawnych podczas kupowania pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Likwidacja podatku ma dotyczyć również możliwości kupna gruntów przez przedsiębiorców, którzy do tego momentu mieli je w użytkowaniu wieczystym. Poprawie ulegnie również wsparcie SAN, czyli Społecznych Agencji Najmu. Oprócz tego nowelizacja obejmuje m.in. ustawy o:

Na czym polega zniesienie podatku PCC?

W zasadzie zmiana polega przede wszystkim na tym, że podczas zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Oznacza to oszczędność co najmniej kilku tysięcy złotych, choć z powodzeniem można mówić nawet o kilkunastu tysiącach złotych. Jak zaznaczył to minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, dzięki temu łatwiej będzie kupującym o znalezienie środków na remont łazienki czy też kupienie jakichś mebli. Oczywiście, zaoszczędzone środki można przeznaczyć na dowolny inny cel... A nawet od razu można pomyśleć o zakupie nieco lepszego, niedawno jeszcze droższego mieszkania.