Dzień Dziecka w Toruniu. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych?

Baj Pomorski

Tegoroczne obchody święta najliczniejszego grona widzów Teatr Baj Pomorski organizuje 5 czerwca. O godz. 14 odbędzie się spektakl pt. "Literkowo" w reżyserii Marty Parfieniuk-Białowicz i Edyty Soboczyńskiej. Po przedstawieniu będzie czas na gry i zabawy poprowadzone przez animatora. Jednak przedstawienie i animacje to nie wszystko, co wydarzy się tego dnia. Dzieci będą mogły wejść do magicznej szafy, w której wszystko może się zdarzyć. Spotkają tam bohaterów spektakli, dowiedzą się, w jaki sposób animowani są na scenie i w ogóle, jak wygląda ich codzienny teatralny żywot. Odwiedzić będzie można też niezwykłe miejsca, do których nigdy nie wchodzą widzowie.