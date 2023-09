Dzień Przedszkolaka. Jak najmłodsi świętowali w Toruniu?

Dzień Przedszkolaka ustanowiono na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Obchodzony on jest po to, by przypomnieć, jak ważna jest edukacja na najwcześniejszym etapie rozwoju. Chodzi także o upowszechnienie edukacji przedszkolnej. W 2013 roku Sejm zdecydował, że 20 września będzie Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

W uchwale zapisano m.in. : „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej”.

Toruńskie przedszkolaki świętowały na zorganizowanej przez miasto imprezie w auli CKU. Spotkała się z nimi m.in. wicekurator Maria Mazurkiewicz oraz prezydent Michał Zaleski.