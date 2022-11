Dzienny Dom Pobytu "Seniorzy Razem" już działa przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu

22 listopada oficjalnie otwarto Dzienny Dom Pobytu "Seniorzy Razem" na lewobrzeżu. Placówka powstała z inicjatywy Toruńskiego Centrum Usług Społecznych w wyremontowanej kamienicy przy ul. Podgórskiej 2. Zabytkowy obiekt można było gruntownie odnowić przy wykorzystaniu unijnych funduszy.

- Dzięki temu mogliśmy cały ten budynek wyremontować. On był naprawdę w złym stanie. Jest teraz bardzo ładnie zrobiony, przygotowany do pobytu osób, które tutaj będą przebywały. Także teren wokół jest urządzony. To wszystko po to, aby osobom, które chcą korzystać z takich miejsc, w Toruniu żyło się lepiej. Z pełnym entuzjazmem i zaangażowaniem takie zmiany chcemy w naszym mieście wprowadzać, ponieważ wiemy, że mieszkańcom nie tylko potrzebny jest dach nad głową, mieszkanie, nie tylko dobrze zaopatrzony sklep, ale też i takie miejsca, miejsca spotkań, miejsca rekreacji, wypoczynku. I bardzo się cieszę, że będziemy tym miejscem mogli służyć - powiedział prezydent Michał Zaleski.