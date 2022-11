Dziwne objawy? To może oznaczać poważne choroby. Nie lekceważ ich! Oto lista

Nie wszystkie choroby mają oczywiste sygnały. Czasem pewnie dziwne objawy naszego organizmu mogą oznaczać nawet bardzo poważne schorzenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jakie nieoczywiste, dziwne objawy świadczą o dużych problemach z organizmem?

Biały nalot na języku. Zobacz, co oznacza ten dziwny objaw

Charakterystyczny, niepokojący biały nalot na języku wbrew pozorom nie jest niczym poważnym. Zazwyczaj jest to objaw złej higieny jamy ustnej, picia alkoholu, ubogiej diety oraz palenia papierosów. Specjalna szczoteczka z powodzeniem poradzi sobie z tym problemem. Kiedy jest to powód do niepokoju? Powinniśmy uważać, jeśli biały nalot na języku utrzymuje się kilka tygodni. Wtedy może być to oznaka liszaja płaskiego, odwodnienia, a nawet nowotworu jamy ustnej. Może to być również grzybica spowodowana przez drożdżaki.

Nocne skurcze nóg - co oznacza ten dziwny objaw?

Bardzo bolesne skurcze nóg podczas nocy mogą dotykać nas już w godzinach wieczornych. Objawy mimowolnych ruchów, kurczenia i drętwienia kończyn obejmują łydki, stopy oraz całe nogi. Podstawowym problemem może być zwykłe przemęczenie. Jednak częste wybudzanie w nocy może oznaczać m.in. choroby tętnic obwodowych, niewydolność nerek i nadnerczy oraz problemy metaboliczne. To może być również oznaka cukrzycy obu typów oraz zaburzenie działania tarczycy.

Przekrwione spojówki - co oznacza ten dziwny objaw?

Sygnały ten może dotyczyć zarówno jednego, jak i obu oczu. Przekrwienie spojówki może oznaczać uraz mechaniczny lub też wdanie się infekcji. Jeśli problemowi towarzyszy silny ból głowy, a także wysoka temperatura połączona ze światłowstrętem, powinniśmy udać się na konsultacje lekarskie.

Zimne ręce - co oznacza ten dziwny objaw?

Zimne ręce, zwłaszcza gdy nie przebywaliśmy na mrozie, są niezwykle niepokojącym objawem poważnych schorzeń. Jeśli towarzyszy temu mrowienie, a powierzchnia skóry staje się stwardniała i zmienia barwę na białą lub niebieską, możemy mieć uszkodzone nerwy i tkanki. W każdym razie oznacza to zaburzenie przepływu krwi, więc jak najszybciej powinniśmy podjąć się odpowiednich działań.

Pieczenie stóp - co oznacza ten dziwny objaw?

Wbrew pozorom nie chodzi tu o mrowienie czy drętwienie. Pieczenie z kolei pojawia się nagle, szybko, a jednocześnie oznacza poważny problem zdrowotny, np. neuropatię obwodową. Jest to uszkodzenie nerwów obecne m.in. przy zatruciu toksynami, niedoborze witamin z grupy B, a także o wielu chorobach przewlekłych. Może to być również oznaka... zakażenia wirusem HIV!

Obrzęk nóg - co oznacza ten dziwny objaw?

Zazwyczaj jest to objaw urazu mechanicznego oraz gromadzenia się płynów w ciele. Jeśli jednak stan ten trwa dłużej, może oznaczać chorobę nerek, problemy serca i krwi, a także niewydolność wątroby i nerek. Często może to być również oznaka stanu zapalnego tkanek nóg i stawów.

Brzydki zapach ryby - co oznacza ten dziwny objaw?

Przy poceniu się oraz oddawaniu moczu czasem możemy wydzielać specyficzny, nieprzyjemny, typowo rybi zapach. Jeśli jednocześnie z ust wydobywa się zapach amoniaku, może to oznaczać poważne schorzenie genetyczne. Sam fetor ryby oznacza problemy organizmu, na które może pomóc jedzenie roślin strączkowych!

Ból brzucha - co oznacza ten dziwny objaw?

Nie każdy ból brzucha musi być niepokojący. Jeśli jednak towarzyszy mu gorączka, nudności, krew w stolcu oraz wymioty, a także żółta skóra, powinniśmy udać się do lekarza. Może to być bowiem objaw choroby układu pokarmowego, a także nowotworu.

Trudności z połykaniem - co oznacza ten dziwny objaw?

Tzw. dysfagia oznacza problem z prawidłowym połykaniem jedzenia. Jest to częsty objaw towarzyszący uszkodzeniom gardła. Z jednej strony może być to objaw też zapalenia migdałków oraz obecności ciała obcego, ale również może być to skutek zmian nowotworowych.

Wysypka skórna - co oznacza ten dziwny objaw?

Stan naszej skóry zazwyczaj doskonale wskazuje na to, co się dzieje z naszym organizmem. To właśnie skórna wysypka może oznaczać np. reakcję alergiczną. Jeśli wysypka bardzo szybko zajmuje całą powierzchnię skóry, a dodatkowo odczuwamy mocny ból, konieczne jest przeciwdziałanie infekcjom i chorobom hematologicznym. Źródłem problemu może być również toczeń.

Brunatne zabarwienie moczu - co oznacza ten dziwny objaw?

W normalnych warunkach mocz ma barwę słomkową. Każda zmiana barwy oznacza konieczność zbadania moczu. W przypadku brunatnego zabarwienia moczu oznacza to, że znajduje się w nim krew. Mozę to być problem świeżego krwawienia, a także pojawienia się chorób układu moczowego, a dokładnie kłębuszków nerwowych.

Nadmierne oddawanie moczu - co oznacza ten dziwny objaw?

Nadmierne oddawanie moczu nie należy do standardowych, normalnych objawów. Może to oznaczać przede wszystkim problem układu moczowego zarówno przewodów, pęcherza, nerek, jak i cewki moczowej. Problem ten może oznaczać cukrzycę typu 1 i 2, zapalenie gruczołu krokowego oraz pochwy.