Dzwoni wciąż ten sam uciążliwy numer? Zobacz, kto to! Oto lista tajemniczych numerów

Odebranie telefonu może okazać się źródłem wielu problemów. Zwłaszcza teraz powinniśmy mieć większą świadomość tego, które nieznane numery powinny wzmóc nasza czujność. Choć dzięki internetowi możemy szybko zweryfikować, czy dzwoni do nas ktoś podejrzany, wciąż wiele osób daje się złapać na manewry oszustów. Jakie numery są zagrożeniem? Po czym poznać, że dzwoni do nas ktoś niegodny zaufania? Wyjaśniamy!

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Kto w ogóle może stanowić dla nas niebezpieczeństwo?

Nieznanym numerem w praktyce jest każdy, którego nie zapisaliśmy w telefonie pod konkretną nazwą. Co za tym idzie, dzwonić do nas może znana nam osoba, która ma inny numer, przychodnia, do której próbowaliśmy się dodzwonić lub dowolna inna instytucja. Może jednak być tak, że za nieznanym numerem będzie się kryła osoba o złych intencjach, która będzie chciała wyłudzić od nas pieniądze lub dane. Może to być również telemarketer dzwoniący z nową ofertą. Jak sprawdzić, czy możemy odebrać lub oddzwonić na konkretny numer telefonu?

Tych numerów absolutnie nie wolno odbierać!

W galerii przygotowaliśmy listę numerów telefonów oraz typów połączeń, które powinny wzmóc waszą czujność!

Sprawdzanie numeru w Internecie

Po pierwsze powinniśmy postawić na wpisanie numeru telefonu do Internetu. Bardzo często uciążliwe telefony są wykonywane z jednego numeru do bardzo wielu osób. Oznacza to, że z dużą dozą prawdopodobieństwa już ktoś zamieścił informacje o szkodliwym numerze. Co więcej, powstały nawet specjalne strony internetowe oraz aplikacje, które mają na celu zbieranie informacji o wszelkich numerach mogących stanowić źródło zagrożenia.

Zetknąłeś się z niebezpiecznym lub irytującym połączeniem telefonicznym - ostrzeż innych!

To prowadzi nas do tego, że w sytuacji, gdy sami rozpoznamy (np. w wyniku rozmowy), że mamy do czynienia z tzw. numerem nękającym lub niebezpiecznym, możemy wystawić opinię oraz ocenę na wspomnianych stronach internetowych. Dzięki temu i my dołożymy cegiełkę do dbania o wspólne dobro i bezpieczeństwo.

Numery zaczynające się od 7 - są płatne?

Krótsze numery telefonów zaczynające się od cyfry 7 bardzo często kojarzą się nam z różnego rodzaju konkursami sms-owymi oraz infoliniami programów telewizyjnych. Nic dziwnego, te numery bowiem są płatne, a kolejna cyfra po 7 stanowi informacje o tym, ile zapłacimy za sms-a lub minutę połączenia. Np. numer 73 będzie oznaczał, że zapłacimy 3 złote (+plus podatek vat).