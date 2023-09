Efektem Krajowego Programu Kolejowego jest większa liczba połączeń do nowych destynacji redpp

Rada Ministrów 16 sierpnia (środa) przyjęła uchwałę Ministra Infrastruktury, która dotyczy Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. W projekcie jest przedstawiona również perspektywa aż do 2032 roku, a sam dokument aktualizuje to, co dotychczas KPK ustalało na czas do 2023 roku. Według nowych prognoz czeka nas szybsza i nowocześniejsza kolej na wielu odcinkach. Oto szczegóły.