Egzamin ósmoklasisty w Toruniu. Co czeka uczniów we wtorek, środę i czwartek?

Egzamin ósmoklasisty w tym roku zaplanowano w dniach 14-16 maja. Rozpocznie się on we wtorek o godz. 9 rano testem z języka polskiego, który potrwa 120 minut. W środę wszyscy zdający przystąpią do rozwiązywania arkusza z matematyki, na co będą mieć 100 minut. W czwartek odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego - tu najczęściej wybierany jest angielski. Na ten test przewidziano 90 minut.

Warto zaznaczyć, że uczniowie nie będą mieli możliwości wyboru miejsca w sali egzaminacyjnej według własnych preferencji. Zgodnie z regulaminem CKE, uczestnicy egzaminu będą wpuszczani do sali pojedynczo przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o określonej godzinie. Przed wejściem do sali, każdy z uczniów losuje numer stolika, przy którym będzie przystępował do egzaminu.