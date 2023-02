Elana Toruń sprzedaje cegiełki i stawia na młodzież

Pierwszy z nich to Kacper Patyk, dotąd zespołu juniorów młodszych (rocznik 2006). To wychowanek Unii Wąbrzeźno, który do Akademii Piłkarskiej Elana Toruń dołączył w marcu 2021 roku. Gra na pozycji środkowego obrońcy. Zdążył już zadebiutować w dorosłej drużynie - w sparingu z Unią Gniewkowo zdobył dwie bramki.

Drugą nową postacią w zespole seniorów jest 16-letni Miłosz Raniszewski. To wychowanek Juventus Academy Toruń. W Elanie przebywa na wypożyczeniu. Dotychczas również grał w drużynie juniorów młodszych. Występuje na pozycji bocznego obrońcy.