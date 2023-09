Emeryci i renciści, sprawdźcie nowe limity ZUS dla dodatkowych zarobków, aby nie przekroczyć progu

Emeryci zarówno ci, którzy przeszli w stan spoczynku zawodowego zgodnie ze swoim wiekiem jak również ci, którzy są na wcześniejszej emeryturze mogą dorabiać do swoich świadczeń. Dotyczy to również rencistów. Różnica polega na tym, że ci którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego mogą dorobić tylko określoną kwotę. Muszą zmieścić się w limicie, który ustala ZUS.

Limity dla emerytów i rencistów

Od września limity wynagrodzeń są niższe. Wynika to z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. w stosunku do wynagrodzenia krajowego obowiązującego w I kwartale 2023 r. Oto limity.

Graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenia świadczeń zmieniają się co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. W interesie dorabiających jest więc przestrzeganie tych limitów, by nie obawiać się zmniejszenia lub nawet zawieszenia przez ZUS wypłaty świadczeń.

Oni mogą dorabiać bez ograniczeń

Pracować i spać spokojnie mogą ci emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Przypomnijmy, że wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Te osoby mogą dorabiać do swoich świadczeń bez oglądania się na limity. Im nie grozi zmniejszenie czy nawet zawieszenie emerytur i rent.

Jest jednak wyjątek. Na baczności muszą być tylko ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez dopłaty do minimum.

Jak informuje ZUS ograniczenia nie dotyczą osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.