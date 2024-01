Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli!

Podwyżka płacy minimalnej a dodatkowe 600 zł dla emerytów

Z danych Ośrodka Personnel Service wynika, że podwyżki minimalnego wynagrodzenia dotkną aż 3,6 mln osób w Polsce, w tym również emerytów, których umowy o pracę wskazują płacę minimalną. Choć nie jest to bezpośrednia podwyżka emerytury, to zdecydowanie oznacza realny wzrost zarobków z tytułu pracy.

Wpływ płacy minimalnej na wysokość emerytury w 2024

Wzrost płacy minimalnej o 642 zł brutto, co przekłada się na blisko 440 zł netto, stanowi znaczący dodatek do budżetu emerytalnego dla tych, którzy łączą emeryturę z aktywnością zawodową. Ostatnia podwyżka płacy minimalnej miała miejsce 1 stycznia 2024 roku, a kolejna planowana jest na lipiec, co jeszcze bardziej poprawi sytuację finansową pracujących seniorów.

Praca na emeryturze

Wprowadzenie wyraźnych podwyżek płacy minimalnej stanowi dodatkową zachętę dla emerytów do podjęcia pracy. Obecnie 1 na 7 seniorów w Polsce pracuje na emeryturze, ale eksperci przewidują, że nowy program przyczyni się do zwiększenia tej liczby. Otrzymując dodatkowe 600 złotych, emeryci stają się bardziej skłonni do podjęcia pracy, co może wpłynąć na korzystny rozwój sytuacji na rynku pracy.