Emerycie! Dostaniesz te ulgi i przywileje! Nie zapomnij o nich. Sprawdź jak zarobić na emeryturze

Dorabianie bez utraty świadczenia

Coraz więcej emerytów decyduje się na pracę na emeryturze. Dorabianie do świadczeń emerytalnych nieraz jest koniecznością, jeśli chce się żyć na odpowiednim poziomie. Co więcej, do pewnego etapu ZUS nie będzie pomniejszać oraz potrącać wysokości świadczenia - zarówno emerytalnego, jak i renty.

Kiedy emeryt otrzyma pełną rentę?

Emerytura częściowa, renta inwalidzka

W przypadku przyznanego prawa do emerytury częściowej nie będzie pomniejszane ani zawieszane świadczenie, jeśli też ma się prawdo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie lub innych miejscach odosobnienia. Również wtedy, gdy ma się prawo do renty rodzinnej po takim inwalidzie. Emeryt nie straci świadczenia, jeśli ma również prawo do renty inwalidy wojskowego związanej z odbytą służbą wojskową. Dotyczy to również renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć była związana ze służbą wojskową.